США готують для України новий пакет військової допомоги на близько $275 млн

У новий пакет військової допомоги увійдуть HIMARS та артилерійські снаряди.

Джерело фото: pravda.com.ua

У п’ятницю, 24 травня, Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги для України на суму близько 275 млн доларів, оскільки ця підтримка є актуальною в умовах наступу російських військ у Харківській області. Про це розповіли двоє американських чиновників, пише Associated Press.

Повідомляється, що це вже четвертий транш військової допомоги, наданий Україні після того, як Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні на понад $60 млрд.

Два американські офіційні джерела розповіли, що новий пакет включатиме артилерійські ракетні системи високої мобільності HIMARS, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди. Інформатори, умовно залишаючися анонімними, висловилися про ці деталі перед офіційним оголошенням.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вже цього року в Україну прибудуть F-16.

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