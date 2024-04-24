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Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні на понад $60 млрд

08:11, 24 квітня 2024
Документ тепер має підписати президент США Джо Байден.
Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні на понад $60 млрд
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Сенат США схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні. Про це стало відомо з трансляції засідання Сенату.

Під час голосування за законопроект у фіналі 79 сенаторів віддали свої голоси "за".

Проти висловилися 18 сенаторів.

Для затвердження фінансування потрібен також підпис президента США Джо Байдена.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з $60,8 млрд допомоги США підтримка економіки України складе $7,8 млрд за умови, що Україна не буде виплачувати пенсії з цих коштів і за умови їх повернення.

Нагадаємо, офіційні представники США стверджують, що пакет зброї для України США відправлять менш як за тиждень, щойно Конгрес ухвалить законопроект про допомогу.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд.

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