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Датські спадкоємці через 100 років продадуть колекцію монет вартістю $72 млн

21:56, 23 квітня 2024
Наслідники Ларса Еміля Брууна виставлять на аукціон його колекції монет.
Датські спадкоємці через 100 років продадуть колекцію монет вартістю $72 млн
Джерело фото: Bloomberg
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Наслідники данського магната Ларса Еміля Брууна планують продати його колекцію монет, яка вважається однією з найважливіших у світі. За інформацією Bloomberg, вартість цієї колекції оцінюється у 72 мільйони доларів.

За заповітом Брууна, його спадкоємці мали б залишити колекцію недоторканою протягом століття, а потім продати на аукціоні. Однак принаймні один з його онуків намагався порушити цей заповіт, і тепер його нащадки мають законну можливість продати монети протягом кількох років. Перший аукціон монет з цієї колекції запланований вже на цю осінь.

Колекція, створена Брууном упродовж його життя (1852-1923), включає монети, медалі та паперову валюту, переважно з країн Скандинавії, а також з Англії. Магнат мріяв створити альтернативну Королівську колекцію монет, яку можна було б продати через 100 років, якби національна колекція залишилася недоторканою. Наразі колекція налічує близько 15 тисяч монет, 4600 медалей і жетонів, 330 банкнот та близько 1800 книг.

Монетний аукціонний дім Stack's Bowers, який представлятиме цю колекцію, очікує підвищений інтерес з боку скандинавських, американських, європейських та азійських колекціонерів.

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