Суперечки у Сенаті: республіканці затягують розгляд допомоги Україні

Республіканці скаржаться на відсутність можливості внести поправки до законопроекту.

Джерело фото: ArmyInform

Процедурне голосування щодо виділення коштів для відновлення допомоги Україні затягується через скарги республіканців, які стверджують, що їм не надано можливості внести свої поправки до законопроекту. Про це повідомляє видання The Guardian.

Сенатори Ерік Шмітт та Майк Лі обвинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що той фактично утримується від включення їхніх пропозицій до законопроекту і пропонує його без достатньої дискусії.

Лі також стверджує, що виділення фінансової допомоги Україні є непопулярним рішенням серед американської громадськості.

У той же час сенатор Берні Сандерс виступив проти допомоги Ізраїлю, вказавши, що він не бажає, щоб США надавали кошти на підтримку «військової машини» даної країни.

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