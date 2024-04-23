Які послуги консульств не доступні для українських чоловіків призовного віку: перелік

Українські консульства зупинили обслуговування чоловіків призовного віку за кордоном.

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Українські дипломатичні установи за кордоном призупинили надання послуг чоловікам призовного віку з 23 квітня 2024 року до отримання додаткового роз'яснення до нового закону про мобілізацію. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг тим, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, можуть оформити лише послуги, пов'язані з поверненням в Україну. Відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті МЗС України, громадяни України не з можуть звертатися до консульств із наступними питаннями:

оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків;

засвідчення документів та нотаріальні послуги;

отримання або відмова від громадянства;

соціальні виплати;

обмін посвідчення водія;

оформлення документів на постійне проживання за кордоном;

оформлення віз;

реєстрація актів цивільного стану (народження, реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені), видача дублікатів свідоцтв та витягів із ДРАЦС;

взяття на консульський облік.

Проте, як зазначили у МЗС, обмеження не стосуються ситуацій, коли послугу отримує не сам заявник, а його дитина чи підопічна особа.

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