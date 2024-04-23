Чи може чоловік подати заяву на вчинення консульських дій дитині чи підопічній особі, – пояснили в МЗС

У МЗС підкреслили, що обмеження не стосуються ситуацій, коли послугу отримує не сам заявник, а його дитина чи підопічна особа.

Джерело фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ наказало призупинити консульські дії для громадян України призовного віку в усіх дипломатичних установах країни. І діятиме заборона до отримання додаткових роз'яснень щодо положень закону про посилення мобілізації.

Проте, як пояснили в МЗС, чоловіки зможуть подати заяву на консульські дії не за себе, а за свою неповнолітню дитину чи підопічну особу. Це стосується оформлення паспорту для виїзду за кордон дитині чи підопічній особі, реєстрації народження дитини та інших подібних справ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, за даними МЗС, тимчасові обмеження на консульські послуги для чоловіків за кордоном введені, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття сили законом про мобілізацію.

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