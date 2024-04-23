Может ли мужчина подать заявление на совершение консульских действий ребенку или подопечному лицу, - пояснили в МИД

В МИД подчеркнули, что ограничения не касаются ситуаций, когда услугу получает не сам заявитель, а его ребенок или подопечное лицо.

Источник фото: УНИАН

Министерство иностранных дел приказало приостановить консульские действия для граждан Украины призывного возраста во всех дипломатических учреждениях страны. И будет действовать запрет до получения дополнительных разъяснений относительно положений закона об усилении мобилизации.

Однако, как пояснили в МИД, мужчины смогут подать заявление на консульские действия не за себя, а за своего несовершеннолетнего ребенка или подопечного. Это касается оформления паспорта для выезда за границу ребенку или подопечному лицу, регистрации рождения ребенка и других подобных дел.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, по данным МИД, временные ограничения на консульские услуги для мужчин за рубежом введены, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, которое осталось до вступления в силу закона о мобилизации.

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