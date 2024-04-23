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Какие услуги консульств не доступны для украинских мужчин призывного возраста: перечень

21:22, 23 апреля 2024
Украинские консульства остановили обслуживание мужчин призывного возраста за рубежом.
Какие услуги консульств не доступны для украинских мужчин призывного возраста: перечень
Источник фото: Главком
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Украинские дипломатические учреждения за рубежом приостановили предоставление услуг мужчинам призывного возраста с 23 апреля 2024 года до получения дополнительного разъяснения к новому закону о мобилизации. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг тем, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за рубежом, могут оформить только услуги, связанные с возвращением в Украину. Соответствующие действия остановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Согласно информации, опубликованной на сайте МИД Украины, граждане Украины не могут обращаться в консульства со следующими вопросами:

  • оформление и замена загранпаспорта, внесение данных о детях в загранпаспорта родителей;
  • заверение документов и нотариальные услуги;
  • получение или отказ от гражданства;
  • социальные выплаты;
  • обмен водительского удостоверения;
  • оформление документов на постоянное проживание за границей;
  • оформление виз;
  • регистрация актов гражданского состояния (рождение, регистрация и расторжение брака, регистрация смерти, регистрация изменения имени), выдача дубликатов свидетельств и выписок из ДРАЦС;
  • постановка на консульский учет.

Однако, как отметили в МИД, ограничения не касаются ситуаций, когда услугу получает не сам заявитель, а его ребенок или подопечное лицо.

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