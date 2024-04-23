Какие услуги консульств не доступны для украинских мужчин призывного возраста: перечень

Украинские дипломатические учреждения за рубежом приостановили предоставление услуг мужчинам призывного возраста с 23 апреля 2024 года до получения дополнительного разъяснения к новому закону о мобилизации. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил остановку консульских услуг тем, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.
Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за рубежом, могут оформить только услуги, связанные с возвращением в Украину. Соответствующие действия остановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.
Согласно информации, опубликованной на сайте МИД Украины, граждане Украины не могут обращаться в консульства со следующими вопросами:
Однако, как отметили в МИД, ограничения не касаются ситуаций, когда услугу получает не сам заявитель, а его ребенок или подопечное лицо.
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