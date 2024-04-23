Споры в Сенате: республиканцы затягивают рассмотрение помощи Украине

Республиканцы жалуются на отсутствие возможности внести поправки в законопроект.

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Процедурное голосование по выделению средств для восстановления помощи Украине затягивается из-за жалоб республиканцев, которые утверждают, что им не предоставлена возможность внести свои поправки в законопроект. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сенаторы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства Чака Шумера в том, что тот фактически воздерживается от включения их предложений в законопроект и предлагает его без достаточной дискуссии.

Ли также утверждает, что выделение финансовой помощи Украине является непопулярным решением среди американской общественности.

В то же время сенатор Берни Сандерс выступил против помощи Израилю, указав, что он не желает, чтобы США предоставляли средства на поддержку "военной машины" данной страны.

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