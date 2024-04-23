Датские наследники через 100 лет продадут коллекцию монет стоимостью $72 млн

Наследники Ларса Эмиля Брууна выставят на аукцион его коллекции монет.

Источник фото: Bloomberg

Наследники датского магната Ларса Эмиля Брууна планируют продать его коллекцию монет, которая считается одной из важнейших в мире. По информации Bloomberg, стоимость этой коллекции оценивается в 72 миллиона долларов.

По завещанию Брууна, его наследники должны были бы оставить коллекцию нетронутой в течение века, а затем продать на аукционе. Однако по крайней мере один из его внуков пытался нарушить это завещание, и теперь его потомки имеют законную возможность продать монеты в течение нескольких лет. Первый аукцион монет из этой коллекции запланирован уже на эту осень.

Коллекция, созданная Брууном в течение его жизни (1852-1923), включает монеты, медали и бумажную валюту, преимущественно из стран Скандинавии, а также из Англии. Магнат мечтал создать альтернативную Королевскую коллекцию монет, которую можно было бы продать через 100 лет, если бы национальная коллекция осталась нетронутой. Сейчас коллекция насчитывает около 15 тысяч монет, 4600 медалей и жетонов, 330 банкнот и около 1800 книг.

Монетный аукционный дом Stack's Bowers, который будет представлять эту коллекцию, ожидает повышенный интерес со стороны скандинавских, американских, европейских и азиатских коллекционеров.

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