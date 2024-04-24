Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине более чем на $60 млрд

Документ теперь должен подписать президент США Джо Байден.

Сенат США одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине. Об этом стало известно по трансляции заседания Сената.

В ходе голосования за законопроект в финале 79 сенаторов отдали свои голоса "за". Против высказались 18 сенаторов.

Для утверждения финансирования необходима также подпись президента США Джо Байдена.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из $60,8 млрд помощи США поддержка экономики Украины составит $7,8 млрд при условии, что Украина не будет выплачивать пенсии из этих средств и при условии их возврата.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд.

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