Людина переїхала з тимчасово окупованої території без трудової книжки та не звільнена з місця роботи: чи може вона стати на облік в центрі зайнятості

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання такого статусу до центру зайнятості, який обирає для обслуговування.

Центрально-західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи може стати на облік в центрі зайнятості людина, яка переїхала з тимчасово окупованої території, не звільнена та не має трудової книжки.

Так, відповідно до статті 43 Закону України „Про зайнятість населення” статусу безробітного може набути, зокрема особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи.

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного (у тому числі засобами електронної ідентифікації) до центру зайнятості, який обирає для обслуговування.

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

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