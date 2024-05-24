18 тысяч долларов за незаконную переправку двух человек в Евросоюз: на организации схемы разоблачен житель Львовщины

Фигурант спланировал маршрут незаконного пересечения госграницы и подыскал двух «клиентов», желающих покинуть Украину таким образом.

На Закарпатье разоблачили злоумышленника, который занимался налаживанием канала переправки военнообязанных мужчин через границу. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Так, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 УК Украины, мужчину задержали в окрестностях Ужгорода. Он получил 18 тысяч долларов денежного вознаграждения от лиц, которых планировал переправить в страны ЕС.

По данным следствия, житель Львовской области спланировал маршрут незаконного пересечения госграницы и подыскал двух «клиентов», желающих покинуть Украину таким образом. К противоправной деятельности привлек проводника, который должен довезти мужчин до места начала маршрута в Хустском районе.

Правоохранители готовят материалы, чтобы сообщить организатору о подозрении. Личность его сообщника устанавливают.

При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры дальнейшее следствие осуществляет Ужгородское райуправление полиции при оперативном сопровождении Чопского пограничного отряда.

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