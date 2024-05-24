На аукціоні перо вимерлого птаха пішло з молотка за рекордну суму — майже 30 тисяч доларів

Початкова ціна на перо становила 3 000 доларів, однак до кінця торгів вона на 450% перевершила попередній рекорд — за перо такого ж птаха.

Фото: Webbʼs

На аукціоні за рекордну суму продали одне перо нині вимерлого новозеландського птаха гуя. Про це повідомив аукціонний дім Webbʼs.

На торгах унікальний екземпляр продали за 28 417 доларів США.

Початкова ціна на перо становила 3 000 доларів, однак до кінця торгів вона на 450% перевершила попередній рекорд — за перо такого ж птаха.

Керівниця відділу декоративного мистецтва аукціонного дому Webb's Лія Морріс розповіла, що продане перо було «в чудовому стані».

Лише колекціонерам, які мають ліцензію в системі, було дозволено купувати перо, яке не можна вивезти з країни без дозволу Міністерства культури та спадщини Нової Зеландії.

Як зазначає ВВС, птах гуя вважався священним для народу маорі, а його пір'я були знаком статусу, яке часто носили як головні убори вожді та їхні сімʼї, а також дарували або продавали. Гуя був невеликим і співочим птахом у Новій Зеландії, який вирізнявся красивим опіренням з білим кінчиком по краях. Через це цей вид став мішенню для колекціонерів і торговців після того, як він набув популярності серед тих, хто прибув до Нової Зеландії, що призвело до його вимирання.

Останнє підтверджене спостереження птаха було зафіксовано в 1907 році, але непідтверджені спостереження з’явилися ще через 20-30 років після цього.

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