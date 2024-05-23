Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал законопроект о засекречивании судебных решений в Реестре

19:45, 23 мая 2024
Несмотря на заявление медийщиков о вреде для прозрачности правосудия от засекречивания судебных решений в Реестре, председатель парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал этот законопроект.
Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал законопроект о засекречивании судебных решений в Реестре
Фото: Фейсбук Ярослава Юрчишина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин проголосовал «за» законопроект, которым из публичного доступа изымут ряд судебных решений. Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте парламента по законопроекту №7033-д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ко второму чтению предлагается внести поправки, по которым из публичной части Реестра судебных решений изымут решения по делам военнообязанных и военнослужащих, и практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Ярослав Юрчишин поддержал этот законопроект, несмотря на публичное заявление медийщиков.

Так, в совместном заявлении Института массовой информации, «Медиаруху», «Детектор медиа» других говорится, что украинские журналисты и медийные организации, призывают депутатов не принимать законопроект 7033-д и считают, что он будет существенно препятствовать освещению дел, связанных с войной , и в результате лишит общественность контроль за правосудием в важных судебных процессах.

Напомним, что законопроект также предлагает в текстах судебных решений закрыть наименование объектов критической инфраструктуры. А туда входят, например, избирательные комиссии, СМИ, суды и органы государственной власти.

Следовательно, если речь идет, например, об избирательном споре или споре против определенного банка, то узнать, кто с кем судился, будет невозможно.

Согласно Постановлению Кабинета Министров от 16.12.22 №1384, которое определяет Порядок отнесения объектов к критической инфраструктуре, в число таких объектов могут даже сами суды, что вызывает вопрос, нужно ли в таком случае закрывать весь Реестр для общественности.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал законопроект о засекречивании судебных решений в Реестре

Несмотря на заявление медийщиков о вреде для прозрачности правосудия от засекречивания судебных решений в Реестре, председатель парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал этот законопроект.

Кто из судей в последние годы был откомандирован в Национальную школу судей или до сих пор там находится: список

Некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ немалую часть своей жизни.

Админсуды смогут штрафовать госорганы за неисполнение судебных решений на сумму от 60,5 тысячи грн

Административному суду предлагается налагать на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада приняла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада устранила преграду в виде необходимости вынесения определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Верховная Рада одобрила засекречивание судебных решений в Реестре – дальше могут закрыть доступ к делам о мобилизации

Ко второму чтению предлагается внести поправки, по которым из публичной части Реестра судебных решений изымут решения по делам о военнообязанных и военнослужащих – практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео