Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал законопроект о засекречивании судебных решений в Реестре

Несмотря на заявление медийщиков о вреде для прозрачности правосудия от засекречивания судебных решений в Реестре, председатель парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал этот законопроект.

Фото: Фейсбук Ярослава Юрчишина

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин проголосовал «за» законопроект, которым из публичного доступа изымут ряд судебных решений. Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте парламента по законопроекту №7033-д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ко второму чтению предлагается внести поправки, по которым из публичной части Реестра судебных решений изымут решения по делам военнообязанных и военнослужащих, и практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Ярослав Юрчишин поддержал этот законопроект, несмотря на публичное заявление медийщиков.

Так, в совместном заявлении Института массовой информации, «Медиаруху», «Детектор медиа» других говорится, что украинские журналисты и медийные организации, призывают депутатов не принимать законопроект 7033-д и считают, что он будет существенно препятствовать освещению дел, связанных с войной , и в результате лишит общественность контроль за правосудием в важных судебных процессах.

Напомним, что законопроект также предлагает в текстах судебных решений закрыть наименование объектов критической инфраструктуры. А туда входят, например, избирательные комиссии, СМИ, суды и органы государственной власти.

Следовательно, если речь идет, например, об избирательном споре или споре против определенного банка, то узнать, кто с кем судился, будет невозможно.

Согласно Постановлению Кабинета Министров от 16.12.22 №1384, которое определяет Порядок отнесения объектов к критической инфраструктуре, в число таких объектов могут даже сами суды, что вызывает вопрос, нужно ли в таком случае закрывать весь Реестр для общественности.

Автор: Наталья Мамченко

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