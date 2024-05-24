Получили повестки, но не прибыли в ТЦК: в Харьковской области двух уклонистов отправили за решетку

Уклонистам назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

В Харьковской области суды признали виновными двух мужчин в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период. Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что в мае 2023 года 40-летний житель поселка Печенеги, будучи пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы согласно справке военно-врачебной комиссии, и не имея правовых оснований на отсрочку от призыва, не явился по вызову по повестке для отправки в команду по призыву по мобилизации.

Второй уклонист 39-летний житель г. Харькова. Будучи пригодным к прохождению военной службы, что подтверждает соответствующее заключение ВВК, мужчина в декабре прошлого года, получив повестку для прибытия в Киевский РТЦК и СП г. Харькова, не прибыл без уважительных причин.

Ранее мы писали, «ловить» уклонистов на улице в скором времени будет не нужно – все будет отображаться в электронном реестре, а штрафы смогут выписать заочно.

Кабмин 10 мая утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

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