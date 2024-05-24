Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения по социальному делу будет основанием для освобождения руководителя госоргана от штрафа

Административному суду предлагается налагать на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн за неисполнение судебного решения. Соответствующий законопроект №9462 в первом чтении поддержала Верховная Рада.
При этом половину суммы штрафа предлагается взимать в пользу истца, а другую половину – в Государственный бюджет.
Впрочем, чиновник-руководитель госоргана, например Пенсионного фонда сможет избежать штрафа.
Так, законопроектом вводится определенный «предохранитель» – основание освобождения руководителя государственного органа от штрафа. Это отсутствие денег в бюджете.
В целом законопроект устанавливает, что судебный контроль за исполнением судебных решений по административным делам осуществляет суд, который принял соответствующее судебное решение.
Невыполнение субъектом властных полномочий решения суда, вступившего в законную силу, по исчислению, назначению, перерасчету, осуществлению, предоставлению, получению пенсионных выплат, социальным выплатам нетрудоспособным гражданам, выплатам по общеобязательному государственному социальному страхованию, выплатам и льготам детям войны, других социальных выплат, доплат, социальных услуг, помощи, защиты и льгот, в течение 2 месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения, является самостоятельным основанием для изменения способа и порядка исполнения такого судебного решения путем взыскания с такого субъекта властных полномочий соответствующих выплат.
Суд, принявший судебное решение по административному делу, по ходатайству истца (взыскателя) или по собственной инициативе может обязать должника – субъекта властных полномочий, не в пользу которого принято судебное решение, представить отчет об исполнении судебного решения.
По результатам рассмотрения отчета суд своим определением принимает или отказывает в принятии отчета. В случае отказа в принятии отчета суд одновременно может и наложить на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от двадцати до сорока размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, от 60 560 грн до 121 120 грн.
Впрочем, суд по ходатайству должника – субъекта властных полномочий может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих осуществление руководителем должника – субъектом властных полномочий действий, направленных на исполнение судебного решения и по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточно и исчерпывающие.
Также, как уже было сказано, если судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т. д.) суд может уменьшить размер штрафа или вообще освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у должника – субъекта властных полномочий и руководителем должника всех необходимых мер по установлению таких бюджетных ассигнований, которые по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточны и исчерпывающие.
Если должником является коллегиальный орган, по результатам рассмотрения отчета о выполнении решения суда или в случае непредставления такого отчета суд своим определением может наложить штраф на каждого из членов такого коллегиального органа, которые в пределах своих полномочий, задач или функции не обеспечили исполнение судебного решения.
Напомним, чтобы собрать требуемые Украине 300 млрд грн до конца года Кабмин работает над предложением о повышении налогов.
Автор: Наталья Мамченко
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