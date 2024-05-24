Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения по социальному делу будет основанием для освобождения руководителя госоргана от штрафа

Народные депутаты одобрили законопроект, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений на сумму до 121 тысячи грн, но при этом разрешить освобождать их от штрафа на основании отсутствия денег в бюджете.

Административному суду предлагается налагать на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн за неисполнение судебного решения. Соответствующий законопроект №9462 в первом чтении поддержала Верховная Рада.

При этом половину суммы штрафа предлагается взимать в пользу истца, а другую половину – в Государственный бюджет.

Впрочем, чиновник-руководитель госоргана, например Пенсионного фонда сможет избежать штрафа.

Так, законопроектом вводится определенный «предохранитель» – основание освобождения руководителя государственного органа от штрафа. Это отсутствие денег в бюджете.

В целом законопроект устанавливает, что судебный контроль за исполнением судебных решений по административным делам осуществляет суд, который принял соответствующее судебное решение.

Невыполнение субъектом властных полномочий решения суда, вступившего в законную силу, по исчислению, назначению, перерасчету, осуществлению, предоставлению, получению пенсионных выплат, социальным выплатам нетрудоспособным гражданам, выплатам по общеобязательному государственному социальному страхованию, выплатам и льготам детям войны, других социальных выплат, доплат, социальных услуг, помощи, защиты и льгот, в течение 2 месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения, является самостоятельным основанием для изменения способа и порядка исполнения такого судебного решения путем взыскания с такого субъекта властных полномочий соответствующих выплат.

Суд, принявший судебное решение по административному делу, по ходатайству истца (взыскателя) или по собственной инициативе может обязать должника – субъекта властных полномочий, не в пользу которого принято судебное решение, представить отчет об исполнении судебного решения.

По результатам рассмотрения отчета суд своим определением принимает или отказывает в принятии отчета. В случае отказа в принятии отчета суд одновременно может и наложить на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от двадцати до сорока размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, от 60 560 грн до 121 120 грн.

Впрочем, суд по ходатайству должника – субъекта властных полномочий может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих осуществление руководителем должника – субъектом властных полномочий действий, направленных на исполнение судебного решения и по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточно и исчерпывающие.

Также, как уже было сказано, если судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т. д.) суд может уменьшить размер штрафа или вообще освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у должника – субъекта властных полномочий и руководителем должника всех необходимых мер по установлению таких бюджетных ассигнований, которые по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточны и исчерпывающие.

Если должником является коллегиальный орган, по результатам рассмотрения отчета о выполнении решения суда или в случае непредставления такого отчета суд своим определением может наложить штраф на каждого из членов такого коллегиального органа, которые в пределах своих полномочий, задач или функции не обеспечили исполнение судебного решения.

Напомним, чтобы собрать требуемые Украине 300 млрд грн до конца года Кабмин работает над предложением о повышении налогов.

Автор: Наталья Мамченко

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