Нидерланды и союзники отправят Украине военное оборудование на 175 млн евро

Пакет помощи будет направлен на укрепление воздушной и морской обороны Украины.

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в сети Х сообщила, что Нидерланды и союзники закупят для Украины дополнительное военное оборудование на сумму 175 миллионов евро. Это решение принято с учетом потребностей Украины в укреплении воздушной и морской обороны.

«Поэтому Международный фонд для Украины (МФУ) объявил о закупке оборудования на сумму 175 миллионов евро при софинансировании Нидерландов», - заявила Оллонгрен.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев выступил за предоставление разрешения Украине бить по территории рф американским оружием. В то же время в Белом доме ведутся дискуссии, следует ли предоставлять Украине такую возможность.

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