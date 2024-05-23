Завтра во всех регионах Украины из-за дождей и облачности в течение суток будут выключать свет

Графики отключения электроэнергии во всех регионах Украины будут действовать с 00:00 до 24:00.

В пятницу, 24 мая, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Эти меры будут применены в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей, сообщает Укрэнерго.

Однако отключения не будут касаться объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих жизненно важные функции для населения. Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00.

Причиной введения таких мер является дождливая погода и плотная облачность, что мешает солнечным электростанциям работать на полную мощность. Это вызывает дефицит электроэнергии в энергосистеме, особенно в дневные часы.

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов потребления, которые ежедневно определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго". Информацию о времени отключений в вашем регионе можно получить в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях.

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