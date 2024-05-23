Геноцид российских штурмовиков: украинские военные снова сбили российский Су-25

Украинские военные в Донецкой области заземлили вторую вражескую «сушку».

В четверг, 23 мая, украинские военные снова засветились в эффективной обороне, сбив российский штурмовик Су-25. Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

«Обещали, что геноцид российских «Су» будет продолжаться, обещание держим! Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении», - говорится в сообщении.

Это уже второй штурмовик, который удачно сбили украинские военные за последние дни. Накануне они также успешно сбили одну вражескую «сушку».

«Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня неудержимые зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два», - добавили в бригаде на своей странице в Facebook.

Су-25 - это советский штурмовик, который предназначен для поддержки сухопутных войск. Он появился в воздухе в 1975 году, а на вооружение приняли в 1981 году.

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