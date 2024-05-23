Судове рішення не відображається у Дії, або надійшло рішення суду, де ви не є учасником, – що робити

У Дії можна налаштувати сповіщення про судові засідання, ознайомлюватися з судовими рішеннями та сплачувати судові штрафи прямо зі смартфона.

Джерело фото: polinfo.gov.ua

В застосунку «Дія» українцям доступні судові сервіси. Відтак жодних поїздок до суду та черг, щоб отримати рішення. У декілька кліків у смартфоні можна отримати документ із підписами суддів.

У Дії відповіли на найпоширеніші запитання про судові сервіси.

Українці просто у смартфоні отримують сповіщення про судове засідання, ознайомлюються з судовими рішеннями в електронній формі та сплачують судові штрафи.

Додати нагадування про судове засідання в календар з Дії можна натиснувши «Сервіси», перейти у «Судові послуги», потім — «Детальніше на картці судової справи» та «Додати подію в календар».

Що робити, якщо судове рішення не відображається у Дії?

В застосунку підтягуються судові рішення, які внесені до центральної бази даних електронного суду. Якщо ж рішення не відобразилося, — необхідно заповнити форму-звернення на сайті судової влади.

Що роботи, якщо надійшло рішення суду, де ви не є учасником?

Таке може траплятися, якщо ваші дані були помилково внесені в судовий процес. Проте завдяки застосунку про це можна дізнатися і вчасно зреагувати. Для цього необхідно заповнити заяву на сайті суду, який надіслав рішення: у вкладці «Громадяни» перейти у «Звернення громадян» та вказати, що дані були внесені помилково.

Як сплатити судовий штраф у застосунку Дія?

Для цього необхідно виконати наступні кроки:

Авторизуйтеся в Дії,

натисніть Сервіси,

Судові послуги,

Судові штрафи,

виберіть штраф,

сплатіть з Google чи Apple Pay.

Квитанція автоматично дійде до суду, а після зарахування коштів справу закриють.

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