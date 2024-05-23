Україна та Норвегія готові підписати безпекову угоду

Зеленський повідомив про завершення підготовки до підписання угоди з Норвегією.

Джерело фото: president.gov.ua

Україна та Норвегія завершили підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди, яка має важливе значення для обох країн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter.

Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Зеленський висловив подяку за конкретні дії Норвегії у справі ізоляції Росії та обговорив питання, пов'язані зі ситуацією на полі бою та військовою співпрацею.

«Подякував за конкретні дії з ізоляції Росії. Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю. Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості», - написав Зеленський.

Також в ході розмови, за словами президента, прем’єр-міністр Норвегії підтвердив участь своєї країни у майбутньому саміті миру у Швейцарії.

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