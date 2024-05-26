«SOS местные»: на Балеарских островах протестуют против массового туризма

На Балеарских островах требуют контроля за арендой жилья для туристов.

Источник фото: Reuters

Тысячи местных жителей испанских Балеарских островов вышли на улицы Пальма-де-Майорки, чтобы выразить свое возмущение относительно массового туризма и требовать усиления контроля над арендованным жильем перед началом летнего сезона.

По данным Reuters, демонстранты держали плакаты с призывами «SOS местные» и «Хватит массового туризма». Около 10 тысяч местных жителей присоединились к акции, которая состоялась под руководством организаторов, выступающих за запрет продажи недвижимости лицам, не проживающим на островах в течение пяти лет, а также за усиление контроля за арендой жилья для отдыха.

Подобные протесты также прошли на других островах, таких как Ибица и Менорка, где несколько сотен жителей выразили свое недовольство массовым туризмом. По словам организаторов, более половины арендованной недвижимости на островах предназначена для туристов и недоступна для местных жителей.

По официальной статистике, Балеарские острова в 2023 году были вторым по популярности регионом Испании среди туристов, после Каталонии. В этот период на острова приехало отдыхать 14,4 миллиона туристов, и туризм является основным отраслевым сектором, который составляет 45% ВВП Балеарских островов.

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