«SOS місцеві»: на Балеарських островах протестують проти масового туризму

На Балеарських островах вимагають контролю за орендою житла для туристів.

Джерело фото: Reuters

Тисячі місцевих мешканців іспанських Балеарських островів вийшли на вулиці Пальма-де-Майорки, щоб висловити своє обурення щодо масового туризму і вимагати посилення контролю над орендованим житлом перед початком літнього сезону.

За даними Reuters, демонстранти тримали плакати з закликами «SOS місцеві» та «Досить масового туризму». Близько 10 тисяч місцевих жителів приєдналися до акції, яка відбулася під керівництвом організаторів, які виступають за заборону продажу нерухомості особам, що не проживають на островах протягом п'яти років, а також за посилення контролю за орендою житла для відпочинку.

Подібні протести також пройшли на інших островах, таких як Ібіца та Менорка, де кілька сотень мешканців висловили своє незадоволення масовим туризмом. За словами організаторів, понад половина орендованої нерухомості на островах призначена для туристів і недоступна для місцевих мешканців.

За офіційною статистикою, Балеарські острови у 2023 році були другим за популярністю регіоном Іспанії серед туристів, після Каталонії. В цей період на острови приїхало відпочивати 14,4 мільйона туристів, і туризм є основним галузевим сектором, який складає 45% ВВП Балеарських островів.

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