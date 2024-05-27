У Львові нетверезий водій хотів перекласти вину за ДТП на жінку, що стояла поруч з автомобілем

Спробі перекласти вину завадили камери відеоспостереження.

Джерело фото: kyivpatrol

У Львові на вулиці Жасминовій сталася ДТП, на щастя, без потерпілих. Патрульні, прибувши на місце події, зафіксували що автомобіль Volkswagen Passat, яким керовав нетверезий чоловік, здійснив рух заднім ходом і врізався у припаркований Ford Fusion. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Після вчиненого винуватець відʼїхав і припаркував авто. Чоловік почав заперечувати свою причетність до ДТП, мовляв не він був за кермом, а жінка. Та з відео чітко видно, що він вийшов з пасажирського місця та сів за кермо, а водійка, на момент ДТП, стояла поруч на вулиці.

Після перевірки на ознаки алкогольного сп'яніння, у 41-річного водія виявили підвищений рівень алкоголю в крові. Однак, він відмовився від проходження додаткових тестів. Правоохоронці склали два протоколи: перший за керування транспортним засобом у нетверезому стані, а другий - за скоєну ДТП.

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