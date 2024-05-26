Одеські дороги ремонтуватимуть за понад 14 млн гривень

Одеський депутат з місцевим бізнесменом взялися за ремонт одеських доріг без аукціону й конкуренції.

Джерело фото: Forbes.ua

На Одещині планується черговий ремонт доріг, який обійдеться держбюджету у 14 461 165,20 гривень. За даними Центру публічних розслідувань, інформація про цей ремонт була знайдена у системі електронних закупівель Prozorro.

Ця закупівля, яка включає ремонт проїжджої частини та тротуарів, здійснюється без конкурентів, оскільки були проведені відкриті торги з особливостями. Обрана компанія, ТОВ «Ростдорстрой», отримає замовлення на ремонт понад 10 тисяч квадратних метрів доріг. Ремонт має бути завершений до 31 грудня 2024 року, а за це компанія отримає понад 14 мільйонів гривень.

За інформацією, бенефіціарами цього проекту є депутат Одеської міськради Юрій Шумахер, представник партії «Довіряй ділам», та бізнесмен Євген Коновалов.

Відкриті торги з особливостями дозволяють прискорити процес вибору підрядника, але часто вони не пройшли через аукціон, що виключає конкуренцію.

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