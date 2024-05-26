У Києві внаслідок ДТП пасажира автомобіля Porsche Macan затиснуло у салоні

Пасажира затиснуло між панеллю приладів та сидінням автомобіля.

У столиці рятувальники деблокували пасажира з автівки Porsche Macan.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, 26 травня о 5:37 надійшло повідомлення про виникнення дорожньо-транспортної пригоди в Голосіївському районі.

Між панеллю приладів та сидінням автомобіля затиснуло пасажира.

Відтак, рятувальники деблокували потерпілого та передали фахівцям медичної допомоги.

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