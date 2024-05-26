В Киеве в результате ДТП пассажира автомобиля Porsche Macan зажало в салоне

Пассажира зажало между приборной панелью и сиденьем автомобиля.

В столице спасатели деблокировали пассажира из автомобиля Porsche Macan.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, 26 мая в 5:37 поступило сообщение о возникновении дорожно-транспортного происшествия в Голосеевском районе.

Между приборной панелью и сидением автомобиля зажало пассажира.

Следовательно, спасатели деблокировали пострадавшего и передали специалистам медицинской помощи.

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