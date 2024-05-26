ПФУ утвердил показатель средней зарплаты, который учитывается для расчета пенсии

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года. Этот показатель учитывается для исчисления пенсии.
Средняя зарплата в Украине в этом году составила:
По сравнению с мартом 2023 года средняя зарплата выросла на 2 010,70 гривен.
Расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для исчисления пенсии, осуществляется ПФУ по информации Государственной налоговой службы, предоставленной в порядке межведомственного обмена.
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