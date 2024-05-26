ПФУ утвердил показатель средней зарплаты, который учитывается для расчета пенсии

По данным ПФУ, в марте, по сравнению с этим месяцем в 2023 году, средняя зарплата выросла на 2 тысячи гривен.

Источник фото: СМИ

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года. Этот показатель учитывается для исчисления пенсии.

Средняя зарплата в Украине в этом году составила:

январь - 14 974,56 гривен

февраль - 15 267,60 гривен

март - 15 433,98 гривен

По сравнению с мартом 2023 года средняя зарплата выросла на 2 010,70 гривен.

Расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для исчисления пенсии, осуществляется ПФУ по информации Государственной налоговой службы, предоставленной в порядке межведомственного обмена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.