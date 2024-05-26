ПФУ затвердив показник середньої зарплати, який обліковується для розрахунку пенсії

За даними ПФУ, у березні, порівняно з цим місяцем у 2023 році, середня зарплата зросла на 2 тисячі гривень.

Джерело фото: ЗМІ

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Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року. Цей показник враховується для обчислення пенсії.

Середня зарплата в Україні цього року склала:

січень — 14 974,56 гривень

лютий — 15 267,60 гривень

березень — 15 433,98 гривень

Порівняно з березнем 2023 року середня зарплата зросла на 2 010,70 гривень.

Розрахунок показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, здійснюється ПФУ за інформацією Державної податкової служби, наданою в порядку міжвідомчого обміну.

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