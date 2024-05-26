Дослідниця вважає, що розкрила одну з таємниць картини «Мона Ліза»

За словами вченої, відому картину створили на березі озера Комо, що на півночі Італії.

Одна з найвідоміших картин у світі яка носить назву «Мона Ліза» або «Джоконда» була написала художником Леонардо да Вінчі понад 500 років тому. Картина досі заворожує таємничістю, яка її оточує: від загадкової особистості героїні до її погляду і загадкової посмішки.

Геолог і фахівець з епохи Відродження Анн Піццоруссо стверджує, що їй вдалося розгадати одну з таємниць Мони Лізи. Дослідниця запевняє, що їй вдалося визначити фон портрета: місто Лекко, розташоване на березі озера Комо на півночі Італії. Про це повідомляє Discover Magazine.

Століттями мистецтвознавці по всьому світу сперечалися про те, яке місце надихнуло да Вінчі на мальовниче тло Мони Лізи, і чи існує на Землі взагалі це місце, зображене на полотні.

Піццоруссо стверджує, що використовувала свій досвід у геології, щоб зіставити вапнякові скелі на картині з мальовничим пейзажем Лекко.

Неозброєним оком фон картини може здатися не дуже помітним, проте він містить кілька ключових підказок, на які звернула увагу дослідниця.

Наприклад, на задньому плані зображено міст, який можна зіставити з Понте Аццоне Вісконті — арковим мостом 14 століття, що перетинає річку в Лекко. Ще однією підказкою є те, що розташування міста на березі озера також поєднується з водним шляхом, який можна помітити на тлі картини.

Однак, за словами дослідниці, найбільш переконливим доказом є скелясті кручі, що височіють над Моною Лізою на портреті. Вона помітила, що гори на картині здаються зробленими з вапняку і нагадують Доломітові Альпи Лекко — вапнякові, доломітові та глинисті гори, що оточують місто. Ці височини відомі своїми яскравими квітами та багатою рослинністю.

Насамперед да Вінчі відомий своїми художніми роботами, проте він також володів великими знаннями в геології. Художник відомий тим, що використовував свої глибокі пізнання в галузі природничих і фізичних наук для поліпшення своїх картин і скульптур.

Фон картини да Вінчі довгий час залишався предметом суперечок учених по всьому світу. Більшість дослідників вважали, що пейзаж «знаходиться» десь в італійських Альпах. Нещодавні теорії були зосереджені на кількох різних мостах у провінції Ареццо, недалеко від Флоренції.

Наприклад, торік історик Сільвані Вінчеті припустив, що на задньому плані картини зображено тосканське місто Латеріна, вказавши на деякі відмінні пам'ятки міста.

Утім, попри те, що у своїй роботі Піццорусса використовувала геологічні дані для визначення гір, думки вчених у всьому світі розділилися: дехто сприйняв відкриття вченою підтримкою, а інші поставилися скептично.

На жаль, оскільки в щоденниках художника не залишилося записів про портрет, таємниця походження Мони Лізи, ймовірно, ніколи не буде розкрита.

Раніше повідомлялося, що у Франції суд відмовився віддати «Мону Лізу» названим спадкоємцям Леонардо да Вінчі.

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