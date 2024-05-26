Розтрата державного майна лісопідприємства: на Вінниччині судитимуть організовану групу

На Вінниччині судитимуть організовану групу за розтрату державного майна лісопідприємства. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.
Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів організованої злочинної групи за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України).
Встановлено, що у 2021 році головний інженер Державного підприємства «Тульчинське лісомисливське господарство» спільно з двома майстрами лісу та ще двома громадянами організували схему отримання незаконного прибутку з протиправної реалізації деревини.
Лісівники продавали ділову деревину дуба під виглядом дров за ціною, значно нижчою за ринкову, за грошову винагороду, яку «покупці» отримували вже як дохід від реалізації пиломатеріалів, виготовлених з незаконно придбаної деревини.
Злочинна діяльність групи спричинила збитки державному підприємству.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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