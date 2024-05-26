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Розтрата державного майна лісопідприємства: на Вінниччині судитимуть організовану групу

22:57, 26 травня 2024
Головний інженер ДП «Тульчинське лісомисливське господарство» спільно з двома майстрами лісу та ще двома громадянами організували схему отримання незаконного прибутку з протиправної реалізації деревини.
Розтрата державного майна лісопідприємства: на Вінниччині судитимуть організовану групу
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На Вінниччині судитимуть організовану групу за розтрату державного майна лісопідприємства. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів організованої злочинної групи за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у 2021 році головний інженер Державного підприємства «Тульчинське лісомисливське господарство» спільно з двома майстрами лісу та ще двома громадянами організували схему отримання незаконного прибутку з протиправної реалізації деревини.

Лісівники продавали ділову деревину дуба під виглядом дров за ціною, значно нижчою за ринкову, за грошову винагороду, яку «покупці» отримували вже як дохід від реалізації пиломатеріалів, виготовлених з незаконно придбаної деревини.

Злочинна діяльність групи спричинила збитки державному підприємству.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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