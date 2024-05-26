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Растрата государственного имущества лесопредприятия: в Винницкой области будут судить организованную группу

22:57, 26 мая 2024
Главный инженер ГП «Тульчинское лесоохотничье хозяйство» совместно с двумя мастерами леса и двумя гражданами организовали схему получения незаконной прибыли по противоправной реализации древесины.
Растрата государственного имущества лесопредприятия: в Винницкой области будут судить организованную группу
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В Винницкой области будут судить организованную группу за растрату государственного имущества лесопредприятия. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении пяти членов организованной преступной группы по обвинению в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением, совершенном организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Установлено, что в 2021 году главный инженер Государственного предприятия «Тульчинское лесоохотничье хозяйство» совместно с двумя мастерами леса и двумя гражданами организовали схему получения незаконной прибыли по противоправной реализации древесины.

Лесовики продавали деловую древесину дуба под видом дров по цене, значительно ниже рыночной, за денежное вознаграждение, которое «покупатели» получали уже как доход от реализации пиломатериалов, изготовленных из незаконно приобретенной древесины.

Преступная деятельность группы нанесла ущерб государственному предприятию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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