Растрата государственного имущества лесопредприятия: в Винницкой области будут судить организованную группу

Главный инженер ГП «Тульчинское лесоохотничье хозяйство» совместно с двумя мастерами леса и двумя гражданами организовали схему получения незаконной прибыли по противоправной реализации древесины.

В Винницкой области будут судить организованную группу за растрату государственного имущества лесопредприятия. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении пяти членов организованной преступной группы по обвинению в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением, совершенном организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Установлено, что в 2021 году главный инженер Государственного предприятия «Тульчинское лесоохотничье хозяйство» совместно с двумя мастерами леса и двумя гражданами организовали схему получения незаконной прибыли по противоправной реализации древесины.

Лесовики продавали деловую древесину дуба под видом дров по цене, значительно ниже рыночной, за денежное вознаграждение, которое «покупатели» получали уже как доход от реализации пиломатериалов, изготовленных из незаконно приобретенной древесины.

Преступная деятельность группы нанесла ущерб государственному предприятию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.