россия начала конфисковывать квартиры украинцев на ВОТ

Враг начал процедуру «национализации» имущества украинцев на ВОТ.

Источник фото: sprotyv.mod.gov.ua

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские власти установили процедуру национализации недвижимости украинцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

После оккупации многие жители региона были вынуждены покинуть свои дома. Теперь российские власти начали процесс конфискации имущества с последующей передачей его своим сторонникам.

Согласно новой процедуре, российские оккупационные власти могут объявить дома «бесхозными», если их владельцы не переоформили их по российским правилам или в течение года не платили коммунальные услуги.

Все владельцы недвижимости имеют 30 дней на переоформление прав собственности, что фактически выгодно лишь для небольшой части местного населения, оставшегося на этих территориях.

Центр национального сопротивления отмечает, что все российские сделки не имеют юридической силы, и владельцами домов остаются те, кто жил в них на момент оккупации, независимо от любых приговоров российских оккупационных властей.

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