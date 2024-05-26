Выплаты на второго ребенка в Украине: какая сумма и как получить деньги

Министерство социальной политики продолжает обеспечивать финансирование пособия на детей до трех лет. При рождении ребенка родители могут получить соответствующие выплаты.
В 2024 году размер пособия на второго ребенка составляет 41 280 гривен (то же касается и третьего, четвертого и последующих детей). Издание «Факты ICTV» разъяснило, как получить выплаты при рождении ребенка.
Выплаты пособия на первого, второго, третьего и последующих детей производятся по следующей схеме:
Таким образом, сразу после рождения ребенка родители не получают сумму более 40 тысяч гривен. Аналогичные выплаты предусмотрены также при усыновлении ребенка. Если матери (или отцу) назначили пособие при рождении малыша, но она хочет вернуться на работу, выплаты сохраняются до достижения ребенком трех лет.
В материале также подчеркивают, что размер выплат зависит от даты рождения ребенка. Например, если ребенок родился до 30 июня 2014 года, сумма выплат будет определяться в соответствии с размерами, действующими на дату его рождения. Заявление на получение пособия можно подать не позднее 12 месяцев после законного усыновления ребенка.
Помощи на ребенка можно получить разными способами:
Чтобы получить выплаты на ребенка через портал «Дія»:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.