Выплаты на второго ребенка в Украине: какая сумма и как получить деньги

Выплата при рождении ребенка имеет фиксированную сумму – 41 280 грн.

Министерство социальной политики продолжает обеспечивать финансирование пособия на детей до трех лет. При рождении ребенка родители могут получить соответствующие выплаты.

В 2024 году размер пособия на второго ребенка составляет 41 280 гривен (то же касается и третьего, четвертого и последующих детей). Издание «Факты ICTV» разъяснило, как получить выплаты при рождении ребенка.

Выплаты пособия на первого, второго, третьего и последующих детей производятся по следующей схеме:

10 320 гривен – выплачивают сразу;

860 гривен в месяц - в течение трех лет.

Таким образом, сразу после рождения ребенка родители не получают сумму более 40 тысяч гривен. Аналогичные выплаты предусмотрены также при усыновлении ребенка. Если матери (или отцу) назначили пособие при рождении малыша, но она хочет вернуться на работу, выплаты сохраняются до достижения ребенком трех лет.

В материале также подчеркивают, что размер выплат зависит от даты рождения ребенка. Например, если ребенок родился до 30 июня 2014 года, сумма выплат будет определяться в соответствии с размерами, действующими на дату его рождения. Заявление на получение пособия можно подать не позднее 12 месяцев после законного усыновления ребенка.

Помощи на ребенка можно получить разными способами:

в управлении социальной защиты — обратитесь в отдел соцзащиты в своем регионе и напишите заявление о рождении ребенка. Вместе с ним предложите копию свидетельства рождения ребенка и предъявите оригинал документа;

в «Дії» — для этого закажите специальную услугу єМалятко.

Чтобы получить выплаты на ребенка через портал «Дія»:

зайдите на портал «Дія»;

авторизуйтесь и перейдите в раздел єМалятко;

введите дату рождения ребенка и его происхождение;

следует указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные);

после родов на телефон матери приходит номер медицинского заключения. Его нужно также указать при оформлении выплат в Дії. Если вы не нашли номера в своих сообщениях, его можно найти в родовой справке;

выберите услугу Назначение пособия при рождении ребенка;

укажите, кто будет получать денежные средства (мать или отец);

определите способ получения денег – почта, карточка;

укажите номер отделения почты или реквизиты счета.

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