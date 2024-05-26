Виплати на другу дитину в Україні: яка сума та як отримати гроші

Міністерство соціальної політики продовжує забезпечувати фінансування допомоги на дітей до трьох років. При народженні дитини батьки можуть отримати відповідні виплати.
У 2024 році розмір допомоги на другу дитину становить 41 280 гривень (те ж саме стосується і третьої, четвертої та наступних дітей). Видання «Факти ICTV» роз’яснило, як отримати виплати при народженні дитини.
Виплати допомоги на першу, другу, третю і наступних дітей здійснюються за такою схемою:
Таким чином, одразу після народження дитини батьки не отримують суму понад 40 тисяч гривень. Аналогічні виплати передбачені також при усиновленні дитини. Якщо матері (або батькові) призначили допомогу при народженні малюка, але вона хоче повернутися на роботу, виплати зберігаються до досягнення дитиною трьох років.
У матеріалі також підкреслюють, що розмір виплат залежить від дати народження дитини. Наприклад, якщо дитина народилася до 30 червня 2014 року, сума виплат визначатиметься відповідно до розмірів, що діяли на дату її народження. Заяву на отримання допомоги можна подати не пізніше 12 місяців після законного усиновлення дитини.
Допомоги на дитину можна отримати різними способами:
Щоб отримати виплати на дитину через портал «Дія»:
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