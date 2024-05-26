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Виплати на другу дитину в Україні: яка сума та як отримати гроші

22:28, 26 травня 2024
Виплата при народженні дитини має фіксовану суму — 41 280 грн.
Виплати на другу дитину в Україні: яка сума та як отримати гроші
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Міністерство соціальної політики продовжує забезпечувати фінансування допомоги на дітей до трьох років. При народженні дитини батьки можуть отримати відповідні виплати.

У 2024 році розмір допомоги на другу дитину становить 41 280 гривень (те ж саме стосується і третьої, четвертої та наступних дітей). Видання «Факти ICTV» роз’яснило, як отримати виплати при народженні дитини.

Виплати допомоги на першу, другу, третю і наступних дітей здійснюються за такою схемою:

  • 10 320 гривень — виплачують одразу;
  • 860 гривень на місяць — протягом трьох років.

Таким чином, одразу після народження дитини батьки не отримують суму понад 40 тисяч гривень. Аналогічні виплати передбачені також при усиновленні дитини. Якщо матері (або батькові) призначили допомогу при народженні малюка, але вона хоче повернутися на роботу, виплати зберігаються до досягнення дитиною трьох років.

У матеріалі також підкреслюють, що розмір виплат залежить від дати народження дитини. Наприклад, якщо дитина народилася до 30 червня 2014 року, сума виплат визначатиметься відповідно до розмірів, що діяли на дату її народження. Заяву на отримання допомоги можна подати не пізніше 12 місяців після законного усиновлення дитини.

Допомоги на дитину можна отримати різними способами:

  • в управлінні соціального захисту — для цього зверніться до відділу соцзахисту у своєму регіоні та напишіть заяву про народження дитини. Разом із нею запропонуйте копію свідоцтва про народження дитини та пред'явіть оригінал документа;
  • у «Дії» — для цього замовте спеціальну послугу єМалятко.

Щоб отримати виплати на дитину через портал «Дія»:

  • зайдіть на портал «Дія»;
  • авторизуйтеся та перейдіть у розділ єМалятко;
  • введіть дату народження дитини та її походження;
  • слід вказати інформацію про батьків дитини (місце реєстрації, паспортні дані);
  • після пологів на телефон матері приходить номер медичного висновку. Його потрібно теж вказати під час оформлення виплат у Дії. Якщо ви не знайшли номер у своїх повідомленнях, його можна знайти в родовій довідці;
  • оберіть послугу Призначення допомоги при народженні дитини;
  • вкажіть, хто отримуватиме кошти (мати чи батько);
  • визначте спосіб отримання грошей — пошта, картка;
  • вкажіть номер відділення пошти або реквізити рахунку.

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