В Киеве произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции, фото

ДТП произошло с участием авто Mazda CX5 и служебного транспортного средства Toyota.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции.

Как сообщили в Патрульной полиции столицы, автопроисшествие произошло в воскресенье, 26 мая, с участием авто Mazda CX5 и служебного транспортного средства Toyota.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся со служебным автомобилем. Предварительно, травмировались патрульные.

Медики госпитализировали пострадавших. Детали ДТП выясняют следователи.

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