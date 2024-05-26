Только 2% военнообязанных появляются по повесткам, – военный львовского ТЦК

Во львовском ТЦК прокомментировали мобилизацию в Украине.

В условиях российской агрессии в Украине продолжается всеобщая мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Однако, по словам Владимира Гренюха, военного и работника Шевченковского районного территориального центра комплектования (РТЦК) во Львове, не все военнообязанные, которые получают повестки, появляются в ТЦК. Об этом он рассказал в интервью «Еспресо.Захід».

Он отметил, что в ситуации, которая сложилась, государство действует правильно, продолжая мобилизацию.

«То, что сейчас происходит, является правильным. Из 100% людей, которые получили повестки, приходят всего 2%. У меня есть собратья, которые уже погибли, а есть те, которых надо менять. Поймите правильно: бригады по 2-3 года находятся в зоне боевых действий, надо делать замены. Мобилизация для этого и нужна", - пояснил он.

Гренюх подчеркнул важность мобилизации для обеспечения ротации военных подразделений, находящихся в зоне боевых действий.

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