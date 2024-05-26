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Лише 2% військовозобов'язаних з'являються за повістками, – військовий львівського ТЦК

16:16, 26 травня 2024
У львівському ТЦК прокоментували мобілізацію в Україні.
Лише 2% військовозобов'язаних з'являються за повістками, – військовий львівського ТЦК
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В умовах російської агресії в Україні продовжується загальна мобілізація до лав Збройних сил України. Однак, за словами Володимира Гренюха, військового і працівника Шевченківського районного територіального центру комплектування (РТЦК) у Львові, не всі військовозобов'язані, які отримують повістки, з'являються до ТЦК. Про це він розповів в інтерв'ю «Еспресо.Захід».

Він наголосив, що у ситуації, яка склалася, держава діє правильно, продовжуючи мобілізацію.

«Те, що зараз відбувається, є правильним. Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2%. У мене є побратими, які вже загинули, а є ті, яких треба міняти. Зрозумійте правильно: бригади по 2-3 роки перебувають у зоні бойових дій, треба робити заміни. Мобілізація для цього й потрібна» – пояснив він.

Гренюх підкреслив важливість мобілізації для забезпечення ротації військових підрозділів, що перебувають у зоні бойових дій.

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