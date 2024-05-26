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На Закарпатті 17-річна водійка на смерть збила 13-річну дівчинку

22:00, 26 травня 2024
Від отриманих травм дитина померла.
На Закарпатті 17-річна водійка на смерть збила 13-річну дівчинку
Фото: Нацполіція
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На Закарпатті сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинула 13-річна дівчинка. Про це повідомляє Нацполіція Закарпатської області.

Про смертельну ДТП правоохоронців сповістили медики. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

За даними правоохоронців, 17-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем Volkswagen, збила 13-річну дівчинку, яка раптово вибігла з будинку на проїжджу частину дороги.

«Від отриманих травм малолітня дитина померла. Водійку поліцейські освідували – за кермом вона перебувала твереза», – йдеться у повідомленні..

Поліцейські помістили автомобіль на спецмайданчик.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої слідчі відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до восьми років.

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