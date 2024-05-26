На Закарпатье 17-летняя водитель насмерть сбила 13-летнюю девочку

От полученных травм ребенок скончался.

Фото: Нацполиция

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На Закарпатье произошла смертельная авария, в результате которой погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области.

О смертельном ДТП правоохранителей известили медики. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По данным правоохранителей, 17-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volkswagen, сбила 13-летнюю девочку, внезапно выбежавшую из дома на проезжую часть дороги.

«От полученных травм малолетний ребенок скончался. Водитель полицейские осведомлены – за рулем она находилась трезвая», – говорится в сообщении.

Полицейские поместили автомобиль на спецплощадку.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей, следователи открыли уголовное производство (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до восьми лет.

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