Госпогранслужба за сутки оформляет около 200 отказов в выезде

Существенного количества увеличения отказов в выезде за границу мужчинам нет, подчеркнули в ГПСУ.

Иллюстративное фото: ГПСУ

Госпогранслужба в среднем за сутки отказывает в выезде около 200 лицам, у которых нет оснований для пропуска через границу. Об этом в эфире марафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Существенного количества увеличения отказов в выезде за границу мужчинам нет. В среднем мы отказываем за сутки около 200 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска или не имеют оснований для пропуска через границу», – рассказал он.

Демченко отметил, что кардинально правила пересечения границы для мужчин не изменились с вступлением в силу закона о мобилизации.

«С 18 мая у отдельных категорий граждан дополнительно мы проверяем наличие военно-учетного документа с соответствующими отметками. Для других категорий граждан правила не изменились. Требования по наличию военно-учетного документа касаются забронированных лиц, тех, кто согласно выводам военно-врачебной комиссии не пригоден для военной службы, это касается и мужчин, на содержании которых есть трое и более детей до 18 лет, или кто самостоятельно воспитывает ребенка , или те, у кого есть ребенок до 18 лет и жена, которая проходит военную службу по одному из видов военной службы, и другие категории лиц, подпадающих под статью 23 относительно отсрочки от призыва в соответствии с законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», – рассказал Демченко.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что пограничники пропускают за границу мужчин только с бумажным военно-учетным документом. Электронные варианты, в том числе «Резерв+», пограничники не будут принимать.

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