Российский удар по «Эпицентру» в Харькове: погибли женщина и ее 12-летняя дочь

Муж погибшей получил ранения, его прооперировали.

В результате российского удара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове погибли женщина Ирина и ее 12-летняя дочь Мария. Об этом сообщили в приходе св. Николая Чудотворца (УГКЦ Харьков).

«К сожалению, наши прихожане Ирина и ее двенадцатилетняя дочь Мария погибли во время коварного удара РФ 25.05.2024 по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове», - говорится в сообщении.

Ранее мать с дочерью во время российского удара находились в строительном гипермаркете, а затем считались без вести пропавшими. Муж Ирины Юрий получил ранения, его прооперировали.

Добавим, в харьковском «Эпицентре» пожар полностью ликвидирован, его ликвидация продолжалась более 16 часов.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, отметил, что если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

В результате обстрела погибли работники «Эпицентра», многие не выходят на связь.

Ранее в сети появилось видео изнутри гипермаркета в момент удара.

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