Російський удар по «Епіцентру» в Харкові: загинули жінка та її 12-річна донька

Чоловік загиблої зазнав поранень, його прооперували.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові загинули жінка Ірина та її 12-річна донька Марія. Про це повідомили в парафія св. Миколая Чудотворця (УГКЦ Харків).

«На жаль, наші парафіяни Ірина та її дванадцятирічна донька Марія загинули під час підступного удару рф 25.05.2024 по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше мати з донькою під час російського удару перебували в будівельному гіпермаркеті, а потім вважались безвісти зниклими. Чоловік Ірини Юрій зазнав поранень, його прооперували.

Додамо, у харківському «Епіцентрі» пожежу повністю ліквідовано, її ліквідація тривала більше 16 годин.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

Внаслідок обстрілу загинули працівники «Епіцентру», багато хто не виходить на зв’язок.

Раніше у мережі з’явилося відео зсередини гіпермаркету в момент удару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.