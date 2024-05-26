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У Львові жорстоко побили 11-класника: поліція відкрила два кримінальні провадження

21:02, 26 травня 2024
Побиття підлітка зняли на відео та поширили в мережі, поліція відкрила кримінальні справи.
У Львові жорстоко побили 11-класника: поліція відкрила два кримінальні провадження
Джерело фото: lviv.media
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У Львові стався напад на підлітка на вулиці Володимира Великого. Невідомий жорстоко побив місцевого мешканця, що стало приводом для відкриття двох кримінальних проваджень. Про це повідомляє LVIV.MEDIA з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Інцидент став відомий завдяки відео, яке з'явилося у соцмережах. На записі видно, як чоловік сильно б'є руками і ногами людину, яка лежить на землі. Поліція повідомила LVIV.MEDIA, що особу нападника вже встановлено, але інформацію про нього не розголошують.

«Повідомлення про побиття до поліції надійшло від двох львів’ян віком 41 та 16 років»,  – зазначили правоохоронці.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтями про хуліганство та умисне легке тілесне ушкодження. Поліція встановлює всі обставини події та призначила експертизу.

Начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк уточнив, що бійка трапилася напередодні, у п’ятницю. Потерпілим виявився 11-класник місцевої школи. «Батьки відразу написали заяву. Ймовірно, що нападник був у стані алкогольного сп'яніння чи під дією наркотичних речовин», – додав Закалюк.

Потерпілого доставили до лікарні святого Миколая, де медики діагностували у нього струс мозку та значні забої голови. Хлопця вже відпустили додому.

Джерело відео: lviv.media

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