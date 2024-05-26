У iOS та Android невдовзі можуть з'явитися сім нових емодзі

Анонсували сім нових емодзі – серед них «втомлене обличчя».

Джерело фото: Unsplash

Консорціум Unicode оголосив про додавання семи нових емодзі до стандартизованого каталогу, який використовується на пристроях iOS, Android та інших платформах.

Серед них – втомлене обличчя, відбиток пальця, дерево без листя, коренеплід, арфа, лопата й клякса.

Unicode запустив бета-тестування цих емодзі до 2 липня. Після цього анонсують остаточний набір, й Apple, Google і Microsoft зможуть додати їх до своїх систем.

Джерело: Unicode

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