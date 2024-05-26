Практика судів
  1. У світі

У iOS та Android невдовзі можуть з'явитися сім нових емодзі

18:04, 26 травня 2024
Анонсували сім нових емодзі – серед них «втомлене обличчя».
У iOS та Android невдовзі можуть з'явитися сім нових емодзі
Джерело фото: Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Консорціум Unicode оголосив про додавання семи нових емодзі до стандартизованого каталогу, який використовується на пристроях iOS, Android та інших платформах.

Серед них – втомлене обличчя, відбиток пальця, дерево без листя, коренеплід, арфа, лопата й клякса.

Unicode запустив бета-тестування цих емодзі до 2 липня. Після цього анонсують остаточний набір, й Apple, Google і Microsoft зможуть додати їх до своїх систем.

Джерело: Unicode 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада схвалила законопроект про поповнення бюджету за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення

Один з аргументів Мінюсту, який є автором законопроекту – відмови судів у розгляді подань органів пробації про заміну штрафу іншим покаранням у звʼязку з недоведенням неспроможності засудженого сплатити штраф.

Верховна Рада схвалила законопроект про визнання малозначними цивільних справ, де ціна позову менше 45 420 грн, а для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн

Також у КАСУ встановлять, що справами незначної складності є справи щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує 45 420 грн.

Адмінсуди зможуть штрафувати держоргани за невиконання судових рішень на суму від 60,5 тисяч грн

Адміністративному суду пропонується накладати на керівника боржника – суб’єкта владних повноважень штраф у сумі від 60,5 тисяч грн до 121 тисяч грн.

Депутатам можуть заборонити порушувати гендерну рівність і розмовляти по мобільному на комітетах – Верховна Рада повернулася до проекту про депутатську етику

Депутати ухвалять закон про гендерну рівність і протидію сексизму у Верховній Раді, який передбачає розподіл посад за депутатами різної статі.

Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтримав законопроект про засекречування судових рішень в Реєстрі

Незважаючи на заяву медійників про шкоду для прозорості правосуддя від засекречування судових рішень в Реєстрі, голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтримав цей законопроект.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду