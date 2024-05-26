Сім областей України залишилися без світла через обстріли та негоду

Обстріли та погодні умови знеструмили тисячі абонентів у семи областях України.

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В Україні через ворожі обстріли та технологічні причини споживачі у семи областях залишилися без електроенергії. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Хмельницька область: Після ракетного обстрілу без електрики залишилися 13 населених пунктів, загалом понад 11 тисяч абонентів. Усіх заживили. Також відновлено електропостачання у 23 населених пунктах, які були знеструмлені через негоду.

Кіровоградська область: Енергетики відновили електропостачання у 5 населених пунктах, що були без світла через негоду.

Харківська область: Через обстріли відключено 1,1 тисячі абонентів. Водночас енергетики заживили 1,3 тисячі точок обліку. Залишаються без електропостачання 38,5 тисячі абонентів через бойові дії. Газопостачання відновлено для 112 споживачів.

Дніпропетровська область: Через бойові дії знеструмлені 31 абонент, тривають відновлювальні роботи.

Донецька область: Через обстріли знеструмлено 8,8 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для понад 9 тисяч абонентів. Залишаються без світла 109 населених пунктів, загалом 48,2 тисячі абонентів.

Житомирська область: У Житомирі виявлено витік газу з підземного газопроводу на території домогосподарства. Припинено газопостачання 30 абонентам.

Запорізька область: Через технологічні причини відключено 308 точок обліку у 3 населених пунктах, а через бойові дії – 64 абоненти. Енергетики відновили електропостачання для 533 абонентів у 2 населених пунктах.

Київська область: У Білоцерківському районі через технологічні причини відключено від газопостачання 118 споживачів у приватному секторі.

Миколаївська область: У Миколаєві через самовільну заміну водонагрівача було залито водою внутрішньобудинковий газопровід. Для локалізації аварії припинено газопостачання 27 споживачам.

Сумська область: Енергетики відновили електропостачання для 356 абонентів у 5 населених пунктах, що були знеструмлені через бойові дії. Через технологічні причини відключено 681 точку обліку у 3 населених пунктах. Залишаються без світла понад 7 тисяч точок обліку у 82 населених пунктах.

Чернігівська область: Через бойові дії знеструмлено 1501 абонент у 27 населених пунктах.

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