У Білому домі обговорюють надання дозволу Україні бити по території рф американською зброєю, — нардеп

За словами Єгора Чернєва, в адміністрації президента США вже «пішов процес» щодо надання Україні відповідного дозволу.

Із Сполучених Штатів Америки неофіційно надходять сигнали, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території рф, хоча консенсусу ще немає. Про це заявив нардеп Єгор Чернєв, який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО.

За його словами, у неформальних бесідах в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО американці кажуть, що у Білому домі вже «пішов процес» щодо надання Україні відповідного дозволу.

«Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів», – додав Чернєв.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні не змінили свою позицію, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Аналітики Інституту вивчення війни на тлі цього заявили, що заборона США використовувати свою зброю для атак по території рф становить серйозну перешкоду для захисту України від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Обмеження, зокрема, вплинули на здатність України наносити удари по військових об'єктах у рф, створивши укриття в прикордонних районах, звідки ворожа авіація може здійснювати бомбові та ракетні атаки на українські позиції та місцеві населені пункти, відзначають фахівці.

У зв’язку з цим Україна звернулася до адміністрації Джо Байдена із запитом на зняття відповідної заборони. За словами американських посадовців, запит «переглядається».

За даними Bloomberg, є натяки, що Україні дозволять бити по території рф американською зброєю.

Додамо, спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав надання дозволу Україні бити по території рф американською зброєю.

Крім того, відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва виступив за надання дозволу Україні бити по території рф американською зброєю.

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