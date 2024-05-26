У Києві на території церкви зайнялася пожежа, фото

Рятувальники ліквідували пожежу на території церкви.

У Подільському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу на території церкви – сталось загоряння побутового сміття.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, інформація про пожежу надійшла 25 травня о 20:53. Уже о 21:27 займання на площі 20 кв. м ліквідували.

Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.

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