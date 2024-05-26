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Поліція просить родичі жертв атаки на «Епіцентр» здати ДНК для ідентифікації загиблих

14:46, 26 травня 2024
В результаті російської атаки на «Епіцентр» вже тринадцять загиблих, тіла 7 жертв досі не знайшли.
Поліція просить родичі жертв атаки на «Епіцентр» здати ДНК для ідентифікації загиблих
Джерело фото: prokuratura_kharkiv
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Поліція Харківської області звертається до родичів жертв атаки на гіпермаркет «Епіцентр» із проханням здавати зразки ДНК для ідентифікації загиблих. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитися в «Епіцентрі» – написав Болвінов.

Він зазначив, що тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося знайти. Ці люди вважаються зниклими безвісти, так само як і ті, чиї останки вже знайдені, але ще не ідентифіковані за допомогою ДНК.

«Вчора 8-річний хлопчик Михайло не дочекався свого тата додому. Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору, під час удару був всередині. Він є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому», – розповідає Болвінов.

Поліцейський також повідомив, що слідчі та криміналісти всю ніч працювали на руїнах "Епіцентру", шукаючи останки загиблих. Є побоювання, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити залишки тіл та встановити особи загиблих.

Болвінов додав, що на відеозаписах, які зараз аналізують слідчі, зафіксовано момент удару. Люди не були готові до атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Наразі вивчається кожна хвилина записів з камер спостереження.

Додамо, у харківському «Епіцентрі» пожежу повністю ліквідовано, її ліквідація тривала більше 16 годин.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

Внаслідок обстрілу загинули працівники «Епіцентру», багато хто не виходить на зв’язок. 

Раніше у мережі з’явилося відео зсередини гіпермаркету в момент удару.

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